Дулепка (Романенко) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулепка (Романенко) Вера Николаевна

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Место рождения

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.10.1955

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955

Отец: Романенко Николай Павлович

Мать: Романенко Надежда Николаевна

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Сергей Константинович

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1985

Сын: Ковальчук Иван Иванович

Отец ребёнка: Ковальчук Иван Иванович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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