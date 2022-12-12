Дулепка (Романенко) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955
Рождение ребёнка
07.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Сергей Константинович
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1985
Отец ребёнка: Ковальчук Иван Иванович
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край