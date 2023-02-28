Романенко Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения15.12.1930
Дата смерти14.08.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1930
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Дулепка Вера Николаевна
Мать ребёнка: Романенко Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1960
Сын: Романенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Романенко Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.08.1990