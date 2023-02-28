Романенко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Николай Павлович

Романенко Николай Павлович

avatar

Место рождения

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.12.1930

Дата смерти

14.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1930

Отец: Романенко Павел Селиверстович

Мать: Романенко Анастасия Моисеевна

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Дулепка Вера Николаевна

Мать ребёнка: Романенко Надежда Николаевна

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.05.1960

Сын: Романенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Романенко Надежда Николаевна

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.08.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close