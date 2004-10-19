Романенко (Папертева) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти19.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Дулепка Вера Николаевна
Отец ребёнка: Романенко Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1960
Сын: Романенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Романенко Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2004