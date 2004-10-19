Романенко (Папертева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Папертева) Надежда Николаевна

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

19.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Папертев Николай Михайлович

Мать: Папертева Евдокия Михайловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Дулепка Вера Николаевна

Отец ребёнка: Романенко Николай Павлович

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.05.1960

Сын: Романенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Романенко Николай Павлович

Солоновка, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Николай Павлович

Смерть
19.10.2004
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