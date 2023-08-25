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Один Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1942

Дата смерти

25.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942

Отец: Один Иван Макарович

Мать: Одина Александра Ивановна

Бракосочетание
28.04.1966

Жена: Одина Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
22.11.1966

Дочь: Слободина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.04.1974

Сын: Один Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
08.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
25.08.2023
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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