Один Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1942
Дата смерти25.08.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942
Отец: Один Иван Макарович
Бракосочетание
28.04.1966
Жена: Одина Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
22.11.1966
Дочь: Слободина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.04.1974
Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одина Тамара Сергеевна
Смерть
25.08.2023