Герасимова (Любавина) Елена (Ольга?) Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1909
Сын: Герасимова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.
Сын: Герасимов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
04.09.1914
Дочь: Герасимова Елизаветта Григорьевна
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич
Смерть
Неизвестно