Герасимова (Любавина) Елена (Ольга?) Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Любавина) Елена (Ольга?) Прокофьевна

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.

Отец: Любавин Прокофий Васильевич

Мать: Любавина Евгения Зиновьевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Муж: Герасимов Григорий Ильич

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Герасимова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Сын: Герасимов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: Герасимова Елизаветта Григорьевна

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно

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