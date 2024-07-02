Любавин Прокофий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любавин Прокофий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Дочь: Герасимова (Любавина) Елена (Ольга?) Прокофьевна

Мать ребёнка: Любавина Евгения Зиновьевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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