Евдокия Игнатьева
Место рождения
Дата рождения04.08.1729
Дата смерти1743
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1729
Отец: Мой Игнатий Дмитриев
Мать: Моя Параскева Савельева
МК-1729 04.08.1729 Деревни Боркина у крестьянина Игнатия Дмитриева дочь Евдокия ИВ-1737 Евдокия 7 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Евдокия 9 ИВ-1740 Евдокия 10 ИВ-1741 Евдокия 11 ИВ-1742 Евдокия 12 ИВ-1743... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743