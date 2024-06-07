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Евдокия Игнатьева

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.08.1729

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

1702 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1729

Отец: Мой Игнатий Дмитриев

Мать: Моя Параскева Савельева

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1729 04.08.1729 Деревни Боркина у крестьянина Игнатия Дмитриева дочь Евдокия ИВ-1737 Евдокия 7 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Евдокия 9 ИВ-1740 Евдокия 10 ИВ-1741 Евдокия 11 ИВ-1742 Евдокия 12 ИВ-1743... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1743
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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