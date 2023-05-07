Колчина (Зотова) Наталия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина (Зотова) Наталия Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1990

Дочь: Кушнир Анастасия Станиславовна

Отец ребёнка: Колчин Станислав Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.2005

Сын: Колчин Симеон Станиславович

Отец ребёнка: Колчин Станислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Станислав Николаевич

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