Колчина (Зотова) Наталия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1990
Дочь: Кушнир Анастасия Станиславовна
Отец ребёнка: Колчин Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.2005
Сын: Колчин Симеон Станиславович
Отец ребёнка: Колчин Станислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно