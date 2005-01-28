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Колчин Симеон Станиславович
Колчин Симеон Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Колчин Станислав Николаевич
1967 г.р.
Мать
Колчина (Зотова) Наталия Валентиновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2005
Отец:
Колчин Станислав Николаевич
Мать:
Колчина Наталия Валентиновна
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