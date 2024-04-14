Шамкова (Любинская) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамкова (Любинская) Мария Моисеевна

Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Любинский Моисей

Мать: Рахман Юдасия Лейбовна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шамкова Светлана Яковлевна

Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович

Андреаполь, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Шамкова Нинель Яковлевна

Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович

Пено, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1939

Сын: Шамков Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.09.1945
Омск, город Омск, Омская область

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