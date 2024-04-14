Шамкова (Любинская) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.09.1945
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Любинский Моисей
Мать: Рахман Юдасия Лейбовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шамкова Светлана Яковлевна
Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович
Андреаполь, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Шамкова Нинель Яковлевна
Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович
Пено, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1939
Сын: Шамков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Шамков Яков Никифорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.09.1945
Омск, город Омск, Омская область