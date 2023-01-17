посёлок городского типа Пено, посёлок городского типа Пено, Пеновский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Пено

Пеновский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Пеновский район
10297Пенопгт56°56'32°44'O-36-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Пеновский муниципальный район, Городское поселение поселок Пено
28646151051пгт Пенопоселок городского типа
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