Кобелев Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
01.09.1891 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр302
Упоминание
30.05.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 115
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Ирина Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Лукия Васильева

Смерть
Неизвестно
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