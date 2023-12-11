Кобелев Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Поручитель
01.09.1891 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр302
Упоминание
30.05.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 115
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелева Лукия Васильева
Смерть
Неизвестно