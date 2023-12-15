Кобелева Ирина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Ирина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобелев Сергей Иванов

Мать: не указана

Восприемник
30.05.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 115
Упоминание
07.02.1897 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 124
Смерть
Неизвестно
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