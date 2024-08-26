Науменкова (Усова) Роза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменкова (Усова) Роза Васильевна

Место рождения

Россия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково

Дата рождения

06.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1906 г.р.

Мать

До 1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Около 1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936

Отец: Усов Василий Фёдорович

Мать: Усова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменков Пётр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Усов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменков Пётр Яковлевич

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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