Науменкова (Усова) Роза Васильевна
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково
Дата рождения06.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936
Отец: Усов Василий Фёдорович
Мать: Усова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1958
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Науменков Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно