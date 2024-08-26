Усов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Александр Фёдорович

Усов Александр Фёдорович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Около 1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1936 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Науменкова (Усова) Роза Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рудных) Людмила Германовна

Рождение ребёнка
07.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Найден мёртвым в ванне. | Умер примерно в 39 лет.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.