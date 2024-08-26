Усов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рудных) Людмила Германовна
Рождение ребёнка
07.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Найден мёртвым в ванне. | Умер примерно в 39 лет.