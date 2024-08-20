Панарина (Репина) Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти04.12.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1847
Сын: Панарин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1849
Дочь: (Панарина) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
18.04.1852
Дочь: (Панарина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
26.06.1854
Дочь: (Панарина) Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1857
Дочь: (Панарина) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
19.05.1858
Дочь: (Панарина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
18.07.1859
Дочь: (Панарина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
13.11.1861
Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович
Смерть
04.12.1863