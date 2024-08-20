Панарина (Репина) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Репина) Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.12.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1847

Сын: Панарин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1849

Дочь: (Панарина) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
18.04.1852

Дочь: (Панарина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
26.06.1854

Дочь: (Панарина) Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
09.02.1857

Дочь: (Панарина) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
19.05.1858

Дочь: (Панарина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
18.07.1859

Дочь: (Панарина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Панарин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Панарин Алексей Степанович

Смерть
04.12.1863

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