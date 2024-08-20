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Панарин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1861

Отец: Панарин Алексей Степанович

Мать: Панарина (Репина) Степанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Верзилина) Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
15.12.1886

Дочь: (Панарина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Панарина (Верзилина) Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: (Панарина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панарина (Верзилина) Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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