Панарин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1886
Дочь: (Панарина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Панарина (Верзилина) Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: (Панарина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панарина (Верзилина) Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно