Ишкова Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ишкова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Демина (Ишкова) Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Булдырева (Ишкова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович
Рождение ребёнка
27.12.1834
Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно