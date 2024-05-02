Ишкова Васса Яковлевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ишкова Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ишкова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ишков Фаддей Алексеевич

Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Демина (Ишкова) Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Булдырева (Ишкова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович

Рождение ребёнка
27.12.1834

Сын: Ишков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ишков Алексей Никитович

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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