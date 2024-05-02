Ишков Алексей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ишков Никита Макарович
Мать: Ишкова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ишкова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Демина (Ишкова) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Булдырева (Ишкова) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1834
Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.11.1840
Дочь: Ишкова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1843
Дочь: Ишкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно