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Ишков Алексей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ишков Никита Макарович

Мать: Ишкова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ишкова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ишков Фаддей Алексеевич

Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Демина (Ишкова) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Булдырева (Ишкова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1834

Сын: Ишков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ишкова Васса Яковлевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.11.1840

Дочь: Ишкова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1843

Дочь: Ишкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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