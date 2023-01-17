Акилина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Вычислено 1869 г.р.
Вычислено 1878 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Василий Даниилович

Отец ребёнка: Даниил Ефимович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Даниил Ефимович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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