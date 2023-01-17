Даниил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845
Отец: Ефим Ильич
Мать: Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Василий Даниилович
Мать ребёнка: Акилина Владимировна
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Иосиф Ефимович
Мать ребёнка: Акилина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Владимировна
Смерть
Неизвестно