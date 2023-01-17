Даниил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1824 г.р.

Жена

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Вычислено 1869 г.р.
Вычислено 1878 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Ефим Ильич

Мать: Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Василий Даниилович

Мать ребёнка: Акилина Владимировна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Акилина Владимировна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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