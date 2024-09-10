(Vinter) Yana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vinter) Yana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Винтер Аркадий

Мать: (Пришкольник) Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крамаров) Эден

Отец ребёнка: Крамаров Борис

Бракосочетание
08.01.2013

Муж: Крамаров Борис

Рождение ребёнка
30.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамаров Борис

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