(Vinter) Yana
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Винтер Аркадий
Мать: (Пришкольник) Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крамаров) Эден
Отец ребёнка: Крамаров Борис
Бракосочетание
08.01.2013
Муж: Крамаров Борис
Рождение ребёнка
30.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамаров Борис