Крамаров Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаров Борис

Место рождения

Крым,Евпатория

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крамаров) Эден

Мать ребёнка: (Vinter) Yana

Бракосочетание
08.01.2013

Жена: (Vinter) Yana

Рождение ребёнка
30.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Vinter) Yana

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