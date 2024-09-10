Крамаров Борис
Место рожденияКрым,Евпатория
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крамаров) Эден
Мать ребёнка: (Vinter) Yana
Бракосочетание
08.01.2013
Жена: (Vinter) Yana
Рождение ребёнка
30.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Vinter) Yana