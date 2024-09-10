Винтер Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1953
Жена: (Пришкольник) Лариса
Рождение
11.04.1955
Отец: Винтер Яков Исаакович
Мать: Винтер (Гертнер) Пепи
Рождение ребёнка
1979
Дочь: (Vinter) Yana
Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса
Рождение ребёнка
11.01.1982
Сын: Vinter Александр
Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса
Рождение ребёнка
11.01.1982
Сын: Vinter Alexander
Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса