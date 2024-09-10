Винтер Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винтер Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1953

Жена: (Пришкольник) Лариса

Рождение
11.04.1955

Отец: Винтер Яков Исаакович

Мать: Винтер (Гертнер) Пепи

Рождение ребёнка
1979

Дочь: (Vinter) Yana

Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса

Рождение ребёнка
11.01.1982

Сын: Vinter Александр

Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса

Рождение ребёнка
11.01.1982

Сын: Vinter Alexander

Мать ребёнка: (Пришкольник) Лариса

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