Бессонов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1929

Дата смерти

05.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929

Отец: Бессонов Владимир Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.06.1962

Сын: Бессонов Виталий Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2013
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