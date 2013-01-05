Бессонов Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1929
Дата смерти05.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929
Отец: Бессонов Владимир Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.06.1962
Сын: Бессонов Виталий Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2013