Бессонов Виталий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1962
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1962
Отец: Бессонов Борис Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2018