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Бессонов Виталий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1962

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1962

Отец: Бессонов Борис Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2018