Горюнова Федосья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Горюнов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно