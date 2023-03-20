Горюнова Федосья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Федосья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Горюнов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горюнов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Горюнов Семен Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Семен Илларионович

Смерть
Неизвестно
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