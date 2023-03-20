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Горюнов Семен Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Горюнов Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Горюнов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горюнов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Федосья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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