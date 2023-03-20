Горюнов Семен Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Горюнов Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Горюнов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Горюнова Федосья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно