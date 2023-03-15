Волкова (Бутурлина) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Бутурлина) Мария Игнатьевна

Волкова (Бутурлина) Мария Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Волков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Иосифович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Волков Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close