Волкова (Бутурлина) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1916
Отец ребёнка: Волков Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Волков Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно