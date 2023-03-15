Волков Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
18.09.1916
Мать ребёнка: Волкова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Волков Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Игнатьевна
Смерть
1919
Погиб в Гражданскую войну на стороне белых.