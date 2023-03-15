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Волков Николай Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Волков Иосиф Львович

Мать: Волкова Натали Анна Мария Антуанетта

Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Волков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Волков Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Игнатьевна

Смерть
1919
Погиб в Гражданскую войну на стороне белых.
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