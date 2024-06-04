Ерегин Корнило Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740 ст.
Дата смертиОколо 1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1740 ст.
Отец: Ерегин Федот
Мать: не указана
Семья 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Мать ребёнка: не указана
Семья 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Ерегин Федосий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: не указана
Семья 19 , отдан в рекруты в 1796 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: (Ерегина) Татьяна Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: (Ерегина) Анна Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1802 ст.