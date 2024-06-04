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Ерегин Корнило Федотов

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1740 ст.

Дата смерти

Около 1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740 ст.

Отец: Ерегин Федот

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Ергени Трофим Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Ерегин Федосий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Ерегин Мартын Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Семья 19 , отдан в рекруты в 1796 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616468#107
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: (Ерегина) Татьяна Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: (Ерегина) Анна Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1802 ст.

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