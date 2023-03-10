Коврижных Харлам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Коврижных Петр
Мать: Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Фокей
Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Терентей
Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Нестер
Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно