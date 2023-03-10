Коврижных Харлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Харлам

Коврижных Харлам

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Коврижных Петр

Мать: Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Фокей

Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Терентей

Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Нестер

Мать ребёнка: Коврижных Алимпиада Назаровна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Алимпиада Назаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close