Коврижных Алимпиада Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Фокей
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Терентей
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Нестер
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Харлам
Смерть
Неизвестно