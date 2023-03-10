Коврижных Алимпиада Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Алимпиада Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Фокей

Отец ребёнка: Коврижных Харлам

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Коврижных Харлам

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Терентей

Отец ребёнка: Коврижных Харлам

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Нестер

Отец ребёнка: Коврижных Харлам

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Харлам

Смерть
Неизвестно
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