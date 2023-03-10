Коврижных Фокей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Фокей

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Место рождения

Егоренки

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коврижных Харлам

Мать: Коврижных Алимпиада Назаровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Матвей

Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соломонида

Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Коврижных Меркурий

Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Коврижных Кирилл

Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна

Смерть
Неизвестно
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