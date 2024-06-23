Засыпкина Жена Никифора (родоначальница)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засыпкин Елисей Никифорович
Отец ребёнка: Засыпкин Никифор (родоначальник)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Засыпкин Семён Никифорович
Отец ребёнка: Засыпкин Никифор (родоначальник)
Смерть
Неизвестно