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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2122Коневское, сел.при рч. Сапе большом.8125198579601Церковь православная 1. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
379. Коненское, село бывшее государственное, при речке Большом Сане, дворов 214, жителей 864, церковь православная, школа, 3 торжка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) с. Коневское, на р. Сапе, прав. церк., зем. шк., распл.Коневское общество316712733Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 757
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513946Конёвосело57°28'с.ш.60°38'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000261с Коневосело