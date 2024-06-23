Засыпкин Никифор (родоначальник) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Засыпкин Никифор (родоначальник)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Елисей Никифорович

Мать ребёнка: Засыпкина Жена Никифора (родоначальница)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Жена Никифора (родоначальница)

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Засыпкин Семён Никифорович

Мать ребёнка: Засыпкина Жена Никифора (родоначальница)

Смерть
Неизвестно

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