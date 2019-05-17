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Фефелова Вера Петровна

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.09.1930

Дата смерти

17.05.2019

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930

Отец: Фефелов Петр Иванович

Мать: Подковырова Мария

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружкин Алексей Николаевич

Смерть
17.05.2019
Первомайский, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

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