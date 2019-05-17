Фефелова Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1930
Дата смерти17.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930
Отец: Фефелов Петр Иванович
Мать: Подковырова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружкин Алексей Николаевич
Смерть
17.05.2019
Первомайский, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область