Дружкин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружкин Николай Семенович
Мать: Манухина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефелова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фефелова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно