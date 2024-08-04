Дружкин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружкин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружкин Николай Семенович

Мать: Манухина Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фефелова Вера Петровна

Смерть
Неизвестно

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