Рязанцев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1950
Дата смерти?.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950
Отец: Рязанцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.2022
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно