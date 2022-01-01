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Рязанцев Виктор Михайлович

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.11.1950

Дата смерти

?.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950

Отец: Рязанцев Михаил

Мать: Рязанцева Мария Сергеевна

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.2022
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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