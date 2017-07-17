Рязанцева (Герасимова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Герасимова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

17.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.11.1950

Сын: Рязанцев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Михаил

Смерть
17.07.2017
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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