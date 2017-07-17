Рязанцева (Герасимова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти17.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1950
Сын: Рязанцев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Рязанцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанцев Михаил
Смерть
17.07.2017
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно