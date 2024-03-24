Конышин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонышин Николай Иванович

Конышин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close