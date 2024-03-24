Конышин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Конышина Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно