Конышина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Конышин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Конышин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Конышин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно