Хорошева Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарникова (Хорошева) Тамара Степановна
Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Хорошев Георгий Степанович
Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1922
Дочь: Кладовикова (Хорошева) Олимпиада Степановна
Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.04.1927
Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович
Смерть
Неизвестно