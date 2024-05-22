Хорошева Варвара Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХорошева Варвара Федоровна

Хорошева Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарникова (Хорошева) Тамара Степановна

Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Хорошев Георгий Степанович

Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1922

Дочь: Кладовикова (Хорошева) Олимпиада Степановна

Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Шубин Николай Степанович

Отец ребёнка: Шубин Степан Федорович

Смерть
Неизвестно

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