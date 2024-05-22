Жарникова (Хорошева) Тамара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жарников Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Жарников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарникова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Жарников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жарников Михаил
Смерть
Неизвестно