Жарникова (Хорошева) Тамара Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жарникова (Хорошева) Тамара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Степан Федорович

Мать: Хорошева Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарников Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Жарников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарникова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Жарников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарников Михаил

Смерть
Неизвестно

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