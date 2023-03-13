Парфенова (Абашкина) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1891
Муж: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
17.10.1892
Сын: Парфеновъ Яковъ
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
11.11.1892
Дочь: Шитова Фекла
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1895
Сын: Парфеновъ Прокопий
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Парфеновъ Александръ
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Парфеновъ Василий
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ