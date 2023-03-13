Парфенова (Абашкина) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Абашкина) Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Парфеновъ Анисимъ

Рождение ребёнка
17.10.1892

Сын: Парфеновъ Яковъ

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1892

Дочь: Шитова Фекла

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Парфеновъ Прокопий

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Парфеновъ Александръ

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Парфеновъ Василий

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Парфеновъ Анисимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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