Парфеновъ Анисимъ
Место рождения
Дата рождения12.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872
Отец: Парфеновъ Иванъ
Бракосочетание
20.02.1891
Жена: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
17.10.1892
Сын: Парфеновъ Яковъ
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1892
Дочь: Шитова Фекла
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Парфеновъ Прокопий
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Парфеновъ Александръ
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Парфеновъ Василий
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова