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Парфеновъ Анисимъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872

Отец: Парфеновъ Иванъ

Мать: Парфенова Татьяна Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Парфенова Мария Иванова

Рождение ребёнка
17.10.1892

Сын: Парфеновъ Яковъ

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1892

Дочь: Шитова Фекла

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Парфеновъ Прокопий

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Парфеновъ Александръ

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Парфеновъ Василий

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Парфенова Мария Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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