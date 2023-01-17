Кукушкина (Костюхина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Костюхина) Людмила Михайловна

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Место рождения

С. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.

Дата рождения

22.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937

Отец: Костюхин Михаил Иванович

Мать: Костюхина Раиса Степановна

С. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Геннадий Николаевич

Аверкиева, Харинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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