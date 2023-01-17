Кукушкина (Костюхина) Людмила Михайловна
Место рожденияС. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.
Дата рождения22.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937
С. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Геннадий Николаевич
Аверкиева, Харинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно