Костюхин Михаил Иванович
Место рожденияТрасна с. Московская обл.
Дата рождения28.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Трасна с. Московская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1937
Дочь: Кукушкина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Костюхина Раиса Степановна
С. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.
Смерть
Неизвестно