Костюхин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюхин Михаил Иванович

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Место рождения

Трасна с. Московская обл.

Дата рождения

28.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Трасна с. Московская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1937

Дочь: Кукушкина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Костюхина Раиса Степановна

С. Шубино, Бронницкий р-н, Мос. Обл.
Смерть
Неизвестно
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