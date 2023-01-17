Кукушкин Геннадий Николаевич
Место рожденияПриморский край
Дата рождения21.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Отец: Кукушкин Николай Сафронович
Мать: Кукушкина Анна
Приморский край
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Михайловна
Аверкиева, Харинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно