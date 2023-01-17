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Кукушкин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Приморский край

Дата рождения

21.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: Кукушкин Николай Сафронович

Мать: Кукушкина Анна

Приморский край
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Михайловна

Аверкиева, Харинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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